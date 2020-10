Provincie promoot streekproducten op de markt Anthony Statius

17u16 0 Deinze Met de campagne Lekker Oost-Vlaams wil de provincie streekproducten- en producenten in de kijker zetten. Deze ochtend was Oost-Vlaams gedeputeerde Leentje Grillaert, te gast op de wekelijkse woensdagmarkt in Deinze.

De stad Deinze neemt deel aan de Week van de Markt die plaatsvindt van maandag 5 oktober tot en met zondag 11 oktober. De marktkramers en de beleving rond de wekelijkse markt worden extra in de kijker geplaatst en het lokaal winkelen wordt gepromoot. Wie inkopen doet op de markten, kan stempels verzamelen op een spaarkaart en maak kans op een mooie prijs. De hoofdprijs is een weekendje in Oost-Vlaanderen ter waarde van 250 euro. De Week van de markt is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV).

Op de woensdagmarkt in Deinze was Oost-Vlaamse gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V) aanwezig om de campagne Lekker Oost-Vlaams te promoten. Met deze campagne wil de provincie de streekproducten en -producenten in de kijker stellen en inwoners aanzetten om lokaal te kopen. Ook Deinze telt heel wat streekproducenten zoals graanstokerij Filliers, Hof ter Motte in Nevele, fruitbedrijf Cocquyt in Meigem, de Wassende Maan in Astene en Ons Hof uit Merendree.