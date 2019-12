Provincie is niet van plan om vijfde vergunning Driespoort Shopping in te trekken Anthony Statius

08u38 2 Deinze De vijfde vergunning voor Driespoort Shopping Deinze is wel geldig. Pieter Van Assche, de raadsman van de klagende partij - bestaande uit enkele buren en zakenman Patrick Piens - had eerder laten weten dat de vergunning door de provincie ongeldig was omdat hij niet was uitgenodigd tijdens de zitting. “De provincie is niet van plan om de beslissing in te trekken”, zegt Yannic Demeyer, communicatieverantwoordelijke bij Driespoort Shopping.

Het Driespoort Shoppingpark in Deinze werd onlangs nog maar eens vergund door de provincie Oost-Vlaanderen. Het stadsbestuur van Deinze leverde op 21 mei voor de vijfde keer een stedenbouwkundige vergunning af, maar de klagende partijen tekenden beroep aan. De provincie gaf de klagers ongelijk, maar hun raadsman Pieter Van Assche liet weten dat de beslissing van de provincie onwettig was. Volgens hem hadden de beroepsindieners geen verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar ontvangen en hij werd niet uitgenodigd voor de verplichte hoorzitting. Hij vroeg daarom de intrekking van de beslissing om Driespoort te vergunnen.

“Dit verzoek zal niet ingewilligd worden”, zegt Yannic Demeyer van Driespoort Shopping Deinze. “De gegronde reden van de deputatie is dat raadsheer Van Assche wel degelijk werd uitgenodigd voor de voorafgaande zitting van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) en dat hij in kennis werd gesteld dat het ontwerpadvies ter bespreking zou voorliggen. Daarop is echter nooit een reactie gekomen. Nu dus gaan stellen dat men niet is gehoord is een flauwe argumentatie. Driespoort Shopping is vergund, dat is nu nog maar eens bevestigd.”

“Dat is manifest onwaar”, reageert advocaat Pieter Van Assche. “Ik heb nooit een uitnodiging ontvangen en ik kan dat ook bewijzen. De weigering tot intrekking is een zuivere indekking van de deputatie tegen haar aansprakelijkheid, wanneer de vergunning later wordt vernietigd. Dat de deputatie met deze grove fout verveeld zit is duidelijk zijn en men kan ze zelfs niet meer wettig rechttrekken. Dat men er dan voor kiest onwaarheden te poneren, kan niet worden aanvaard.”