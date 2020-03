Provincie geeft inkijk in plannen van De Brielmeersen Anthony Statius

02 maart 2020

13u06 0 Deinze De provincie Oost-Vlaanderen geeft op woensdag 4 maart een infomoment over de plannen van recreatiedomein De Brielmeersen. Alle geïnteresseerden zijn tussen 16 en 20 uur welkom in het dienstencentrum Leiespiegel.

In 2017 werd het masterplan voor De Brielmeersen voorgesteld aan de inwoners. Om de belangrijkste elementen van dit masterplan juridisch vast te leggen, maakte de provincie Oost-Vlaanderen een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op. Dit plan werd door de provincieraad voorlopig vastgesteld op 18 december 2019. Er is een openbaar onderzoek aan gekoppeld dat loopt tot en met donderdag 2 april en tijdens dat openbaar onderzoek kan iedereen het ontwerp inkijken en opmerkingen indienen.

Om de Deinzenaar zo goed mogelijk te informeren, organiseert men een infomoment op woensdag 4 maart. In het dienstencentrum Leiespiegel geven enkele thematische standen meer informatie over de toekomst van het gebied. Bezoekers kunnen het ontwerp van het PRUP inkijken, vragen stellen aan deskundigen en informatie krijgen over hoe deel te nemen aan het openbaar onderzoek. Het buurtmoment is doorlopend open van 16 tot 20 uur.

Wie er niet kan bij zijn, kan de informatie over het openbaar onderzoek op een aantal posters terugvinden bij de dienst Omgeving en dit van 2 maart tot en met 6 maart. Alle documenten zijn ook te vinden op www.oost-vlaanderen.be/prupbrielmeersen.