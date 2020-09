Provincie geeft groen licht voor vernieuwingen Brielmeersen Anthony Statius

02 september 2020

16u12 0 Deinze De Oost-Vlaamse provincieraad heeft op woensdag 2 september het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Brielmeersen definitief vastgesteld. Hiermee wordt groen licht gegeven voor de hervorming van de groene long van Deinze, dat ook plaats biedt aan de toekomstige Dakota Arena van voetbalclub KMSK Deinze.

Met de beslissing van de provincieraad wordt er een grote stap voorwaarts gezet in het dossier van De Brielmeersen. In het unaniem goedgekeurde PRUP staan immers enkele belangrijke doelstellingen vermeld. Zo wordt het park ontwikkeld als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal en komt er een nieuw stadion voor voetbalclub KMSK Deinze. Een andere doelstelling is om de kern van het projectgebied te linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum.

“De ambities voor deze zone zijn bijzonder groot”, zegt gemeente- en provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA). “Daarom is het toe te juichen dat alle opmerkingen van de Procoro, Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening, toegevoegd worden aan het PRUP. In aanloop van dit dossier had ik al mijn bezorgdheid omtrent de mobiliteit geuit. Maar door toevoeging van het politiereglement dat op de gemeenteraad van Deinze werd goedgekeurd, wordt tegemoet gekomen aan heel wat bezwaren hieromtrent. Dit politiereglement wordt een onmisbaar instrument om op drukke momenten de mobiliteit te sturen aan de hand van vervoersplannen die organisatoren moeten opstellen. Deze vervoersplannen zullen ook ter beschikking gesteld worden van niet-professionele organisaties die in de buurt een evenement willen organiseren.”