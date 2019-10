Provincie geeft groen licht voor fietsbrug over Volhardingslaan Anthony Statius

16 oktober 2019

18u29 0 Deinze De bouw van de fietsbrug over de Volhardingslaan (N35) in Deinze werd op woensdag 16 oktober unaniem goedgekeurd door de provincieraad. Dit laat provincieraadslid en Deins gemeenteraadslid Bart Vermaercke (N-VA) weten.

De toekomstige fietsbrug over de Volhardingslaan (N35) maakt deel uit van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk, een traject van 41,5 kilometer, waarvan 27,2 kilometer op Oost-Vlaams grondgebied ligt. Tussen de Burggravenlaan in Gent en het station van Deinze is de fietssnelweg F7 voor tachtig procent gerealiseerd en tussen het station en de provinciegrens is meer dan de helft gerealiseerd. De rest is in planning, in vergunningsfase of in aanleg. De fietsbrug over de gewestweg in Deinze heeft vandaag (woensdag) groen licht gekregen van de provincieraad.

De stad Deinze is al sinds 2010 vragende partij voor deze fietsbrug. Ze vormt een belangrijke schakel tussen het station van Deinze, deelgemeente Petegem en de buurgemeente Zulte. Het gaat in totaal eigenlijk om drie bruggen, die worden verbonden door een fietspad dat naast de spoorweg wordt aangelegd. De twee andere, kleinere bruggen komen over de Velostraat en de Sint-Hubertstraat.

“De kostprijs van 1,5 miljoen euro wordt gedragen door de provincie en AWV en aangevuld met een EFRO-subsidie”, zegt provincieraadslid Bat Vermaercke. “De bouw van de aansluitende fietsinfrastructuur kent een prijskaartje van 759.000 euro, wat voor 50% gesubsidieerd wordt door het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid.”