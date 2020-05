Provinciale subsidie voor zeven Deinse mondiale projecten Anthony Statius

18 mei 2020

13u38 0 Deinze De provincie Oost-Vlaanderen verleent subsidies aan zeven organisaties uit Deinze, die zich inzetten voor mondiale projecten.

Chrildren at Risk, de vereniging van Ingrid Sys, krijgt 5.000 euro subsidie voor de installatie van een watertank en de voorziening van onderwijs en medische kosten voor een opvangcentrum voor straatkinderen in Kolkata, India. Daarnaast wordt er 3.531 euro geschonken aan de Interlokale Vereniging Stedenband Lievegem/Deinze/KeMoPoDi voor de restauratie en installatie van een computerzaal voor een basisschool in Senegal. Een bedrag van 4.890 euro gaat naar de organisatie Plan Bobath voor sensibilisatie en vorming rond het gebruik van lokaal orthopedisch materiaal voor jonge kinderen met een hersenletsel in drie verschillende locaties in Senegal.

Toegankelijke gezondheidszorg

Het AZ Sint-Vincentius krijgt 7.000 euro subsidie voor het project ‘Water voor Mabele’, dat water voorziet voor een ziekenhuis in Kasongo-Lunda in de Democratische Republiek Congo. Village Support Rangaroon krijgt 7.000 euro subsidie voor het opstarten van een melkveehouderij in Darjeeling, India, de Vrienden van Difam krijgen 6.997 euro voor het werken aan voedselzekerheid en voedselonafhankelijkheid in San Miguel Ixtahuacan in Guatemala en de Vrienden van KeMoPoDi uit Nevele tenslotte krijgen 4.000 euro voor toegankelijke gezondheidszorg in Thiés, Senegal.