Provinciaal onderwijs heet voortaan CVO Groeipunt campus Deinze Anthony Statius

13 september 2019

09u04 0 Deinze Het Perspectief PCVO in Deinze heet voortaan CVO Groeipunt campus Deinze.

In de loop van dit schooljaar krijgen alle scholen van het provinciaal onderwijs een nieuwe naam: Kiempunt (lager onderwijs), Richtpunt (secundair onderwijs) en CVO Groeipunt (volwassenenonderwijs). Om de scholen te onderscheiden krijgt elke school ook een campusnaam. Zo wordt Het Perspectief PCVO CVO Groeipunt campussen Assenede, Deinze, Eeklo, Henleykaai Gent en Leopoldskazerne Gent.

“Ons provinciaal onderwijs krijgt een nieuw gezicht”, zegt gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor onderwijs. “Om onze eigenheid meer in de verf te zetten, voeren we een vernieuwing uit op het vlak van communicatie. Het beginpunt van deze vernieuwing is het invoeren van drie nieuwe sterke namen. Eerst focussen de scholen op de communicatie naar leerkrachten, leerlingen en ouders. Op brieven, kalenders, agenda’s, rapporten, ... zullen de nieuwe namen al gebruikt worden. In het voorjaar 2020, met de start van de inschrijvingen, start een communicatiecampagne naar het grote publiek. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zullen de nieuwe namen volledig ingevoerd zijn en is ook de nagelnieuwe website klaar.”

Het secretariaat van CVO Groeipunt campus Deinze bevindt zich in de Stationsstraat 4.