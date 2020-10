Protest tegen sluiten overweg Molenstraat en spoorwegtunnel in Nachtegaalstraat: “We vrezen extra verkeersdruk in onze buurt”

Deinze

Na het buurtprotest in de Molenstraat in Petegem (Deinze) laten ook de inwoners van de Nachtegaalstraat op de grens met Machelen (Zulte) van zich horen. Volgens plannen van Infrabel zal na het sluiten van de spooroverwegen in de Tonnestraat, Molenstraat en Nachtegaalstraat het gemotoriseerd verkeer via een nieuwe tunnel in de Nachtegaalstraat geleid worden. “Onze buurt zal heel wat meer verkeer te slikken krijgen", zegt buurtbewoner Angelo De Bruyne (30).