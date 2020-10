Protest tegen sloop bunker in Achterstraat: “Waardevol erfgoed mag niet verloren gaan” Anthony Statius

01 oktober 2020

07u54 0 Deinze De door de stad Deinze goedgekeurde sloop van de bunker in de Achterstraat in Astene (Deinze) stoot op verzet. Luc Van de Sijpe van het platform De door de stad Deinze goedgekeurde sloop van de bunker in de Achterstraat in Astene (Deinze) stoot op verzet. Luc Van de Sijpe van het platform www.bunkergordel.be diende al een bezwaarschrift in en roept iedereen op om hetzelfde te doen. “”, zegt Luc.

Vorige week bracht oppositieraadslid Matthias Neirynck (N-VA) de sloop van de bunker in de Achterstraat in deelgemeente Astene ter sprake op de gemeenteraad. Het gebouw staat op de Vlaamse inventaris van onroerend erfgoed, maar is niet beschermd. De erfgoedraad gaf ongunstig advies, maar toch gaf de stad groen licht voor de sloop. Het privéterrein waarop de bunker staat, wordt verkaveld.

Dit nieuws kwam ook Luc Van de Sijpe ter ore, de man die zich al jaren inzet voor het behoud van bunkers in het Vlaamse landschap. “Na vijf jaar wordt opnieuw een bunker van het Bruggenhoofd Gent, de verdedigingsgordel die in de jaren 30 werd gebouwd, bedreigd door de sloop. Van de 23 die er ooit stonden, blijven er slechts acht over. Hier in de Achterstraat komen enkele woningen in de plaats, maar met behoud van de bunker zou dit terrein ook kunnen verkaveld worden. Het draait dus puur om geld en dit gaat ten koste van ons militair erfgoed. Het ergste van al is dat de stad Deinze dit toelaat.”

In 2016 tekende Luc Van de Sijpe ook protest aan tegen de sloop van de bunker in de Pontstraat in Astene. Deze moest aanvankelijk wijken voor het woonproject Senioren onder de toren, maar bleef uiteindelijk behouden in het project. “Ik hoop dat we ook de bunker in de Achterstraat kunnen redden”, zegt Luc. “Ik heb al een bezwaarschrift ingediend en ik roep iedereen op om hetzelfde te doen.”