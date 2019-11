Protest tegen herinrichtingsplannen gewestweg aan basisschool LEERNEst: “Van meer dan honderd naar acht parkeerplaatsen, dat komt de veiligheid niet ten goede” Anthony Statius

20 november 2019

16u18 0 Deinze De plannen voor een nieuw fietspad aan beide zijden van de N466 in Bachte-Maria-Leerne en Sint-Martens-Leerne stuiten op protest. Heel wat bewoners, handelaars én basisschool LEERNEst, de school waarvoor de omgeving veiliger gemaakt wordt, dienden bezwaarschrift in. “Het aantal parkeerplaatsen wordt gereduceerd van meer dan honderd naar acht. Dit zal alleen maar meer chaos en onveiligheid met zich meebrengen”, zegt directrice Karin Delbaere.

In opdracht van de stad Deinze legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een afgescheiden fietspad aan op de gewestweg (N466) tussen de rotonde in Sint-Martens-Leerne en het kruispunt met de Kiekendreef. In de eerste plaats wil men een veiligere schoolomgeving creëren voorde schoolgaande jeugd. Het openbaar onderzoek werd ondertussen afgerond en er werden heel wat bezwaarschriften ingediend door bewoners, handelaars én basisschool LEERNEst.

“Wij zijn zeker niet tegen veiligere fietspaden, maar dat dit ten koste gaat van zo goed als alle parkeerplaatsen in de buurt, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan”, zegt directrice Karin Delbaere. “Twee keer per dag zetten zo’n 150 ouders en grootouders hun kinderen af met de auto. Onze school ligt op een veelgebruikte verbindingsweg tussen Gent en Deinze en voor de meeste ouders is het gemakkelijk om hun kinderen naar school te brengen terwijl ze op weg zijn naar of van het werk. Momenteel kunnen zij beschikken over zo’n 100 parkeerplaatsen langs de gewestweg en nog eens tien in de Bagattenstraat, een pijpenkop met een voetgangerspad, die uitkomt aan onze schoolpoort. Deze 110 parkeerplaatsen zullen gereduceerd worden tot acht parkeerplaatsen, die dan ook nog eens door bewoners mogen gebruikt worden.”

“In de plannen wordt wel een kiss-and-ride-zone met zes plaatsen voorzien, waardoor er ongetwijfeld aanloopfiles zullen ontstaan die het verkeer op de hoofdweg zullen hinderen en zo gevaarlijke situaties zullen creëren”, vervolgt de directrice. “Tussen de kiss-and-ride-zone en de schoolpoort ligt ook nog eens de personeelsparking en ik zie maar weinig mama’s en papa’s die hun peuter of kleuter alleen de wagen zullen laten uitstappen om tot aan de schoolpoort te lopen. Het feit dat de bus enkel nog maar kan stoppen op de weg zelf, zal ook voor aanschuiffiles zorgen. In de initiële plannen waren meer parkeerplaatsen voorzien, nu worden we zonder enig overleg met deze nieuwe plannen geconfronteerd. Daarom hebben we na overleg met het oudercomité, het schoolbestuur en de leerkrachten beslist om een bezwaarschrift in te dienen.”

Ook heel wat handelaars zijn niet te vinden voor de plannen, zoals ze er nu voorliggen. “Als mensen geen parkeerplaatsen meer vinden in het dorp, kunnen de handelszaken dan nog rendabel blijven?”, vraagt kinesitherapeut Dries Verplaetse van Kine in Motion zich af. “Ook de parkeerdruk in de omliggende straten zal alleen maar toenemen, zeker tijdens grote evenementen zoals Beauville of de Schotse Dagen. De meeste handelaars bevinden zich aan het stuk Leernesesteenweg aan de andere kant van het rondpunt in de richting van Gent, maar ook hier zullen we de impact voelen. Ook voor ons deur waren er plannen om bijna alle parkeerplaatsen weg te nemen, maar die gaan voorlopig gelukkig niet door.”

Schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) wenst zich nog niet uit te spreken over het protest tegen de plannen. “Alle bezwaarschriften zullen bekeken worden alvorens er een beslissing wordt genomen”, klinkt het.