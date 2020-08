Promotiefilmpjes zetten Deinse toeristische trekpleisters in de spotlights Anthony Statius

11 augustus 2020

De stad Deinze wil met promotiefilmpjes haar toeristische troeven in de kijker zetten. Deze actie maakt deel uit van het relanceplan voor de horeca en het verblijfstoerisme. De eerste twee filmpjes kan je bekijken via www.deinze.be/toeristische-filmpjes

Met een relanceplan wil de stad Deinze de lokale handelaars en bedrijven steunen, die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.

“Eén van de acties uit het relanceplan is het toerisme in eigen stad promoten,” zegt schepen van Toerisme en Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze). “De bedoeling is om onze inwoners Deinze en omgeving beter te leren kennen. We hebben dan ook alles te bieden voor een vakantie in eigen streek. Zowel het centrum als de deelgemeenten hebben vele toeristische troeven, mooie plekjes en hotspots.”

“Om iedereen warm te maken om een dagje of langer Deinze te ontdekken, werden vier korte promotiefilmpjes gemaakt door videoproducer Bram Mervillie van Sixshooter. De filmpjes spelen de centrale thema’s van onze citymarketing uit: Deinze fietsstad, Deinze aan het water, Deinze met zijn sprankelende horeca en verrassende verblijfsaccommodaties. De filmpjes worden gefaseerd gelanceerd en zijn onder andere te bekijken op de Facebookpagina, het YouTubekanaal en de website van de stad.”