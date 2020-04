Project Molens van Deinze start zodra omgevingsvergunning verkregen is: “Waardevol industrieel erfgoed blijft behouden” Omgevingsvergunning aangevraagd voor Stedelijk Wonen aan de Leie I Anthony Statius

27 april 2020

19u39 0 Deinze Het bouwproject aan De Molens van Deinze is geen verre toekomstmuziek meer. De projectontwikkelaars ATENOR en 3D Real Estate hebben een omgevingsvergunning aangevraagd voor een eerste fase van het woon- en winkelproject tussen de Tolpoortstraat en de Leie. “Na het verkrijgen van de vergunningen starten we de werken”, zegt William Lerinckx, executive officer bij ATENOR.

De site van De Molens van Deinze in de Tolpoortstraat ligt er voorlopig verlaten bij, maar niet voor lang meer. Binnen enkele maanden worden de werkzaamheden opgestart voor een van de grootste bouwprojecten in het centrum van de Leiestad.

Op 30 juni 2019 sloot de maalderij Dossche Mills in de Tolpoortstraat haar deuren. Met de Molens van Deinze verdween na meer dan 130 jaar een icoon van lokale industrie uit het stadscentrum. Begin vorig jaar kon u al in deze krant lezen dat de familie Dossche de site van 32.150 vierkante meter groot verkocht aan de projectontwikkelaars 3D Real Estate en ATENOR. Laatstgenoemde is een beursgenoteerde vennootschap voor stadsontwikkeling, die al projecten realiseerde in Brussel, Luxemburg, Parijs, Lissabon, Düsseldorf, Warschau, Boedapest en Boekarest. De site van De Molens in Deinze is hun eerste stap op Vlaams grondgebied.

“We hebben ondertussen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de eerste fase van de ontwikkeling van de site ingediend”, zegt William Lerinckx. “We verwachten deze omgevingsvergunning voor het einde van het jaar. De bedoeling is dan om zo snel mogelijk te starten met de werkzaamheden. De omgevingsvergunning omvat de ontwikkeling van een eerste fase van 106 woningen en 795 vierkante meter bestemd voor winkels of kantoren. Deze eerste fase situeert zich aan de linkerkant van de huidige ingangspoort. De betonnen loodsen en magazijnen worden afgebroken, maar de waardevolle industriële gebouwen blijven behouden en zullen in overleg met de stad Deinze een nieuwe bestemming krijgen. Ook de directeurswoning in de Tolpoortstraat wordt gerenoveerd met respect voor het huidige uitzicht en zal een nieuwe bestemming krijgen. Deze fase omvat ook de heraanleg van de kade en de uitwerking gebeurt in samenspraak met de stad.”

Nieuw leven

“We willen met dit project nieuw leven blazen in het hart van de stad”, vervolgt William Lerinckx. “Gedreven door architecturale kwaliteiten en een duurzame aanpak, zal het project bijdragen tot een grotere aantrekkingskracht van het stadscentrum. Op het gelijkvloers worden commerciële en of culturele activiteiten voorzien en langs de Leie wordt een levendige promenade aangelegd en binnen het project komt ook een openbaar park. Alle parkeerplaatsen komen ondergronds, dus er zal geen auto te zien zijn vanop de straatkant. De Noorse architect Reiulf Ramstad Architects (RRA) werd gekozen als hoofdarchitect voor de uitwerking van het masterplan en het ontwerp van het project, en de Belgische architecten URA voor het ontwerp van een deel van het project. De Belgische architect B2Ai werd gekozen als uitvoerend architect.”

“Indien alles goed gaat, zullen de werken ongeveer twee jaar duren. Daarna kunnen we beginnen aan de tweede fase. Hoeveel wooneenheden die fase omvat, kunnen we nog niet exact zeggen, maar het bestaande RUP bepaalt het stedenbouwkundig kader”, besluit Lerinckx.