Proefproject schoolstraten Astene en Gottem afgelopen, evaluatie volgt Anthony Statius

07 oktober 2019

11u18 2 Deinze Bij de start van het nieuwe schooljaar werd in Astene en Gottem tijdelijk een schoolstraat ingevoerd ter hoogte van de basisscholen. Het proefproject is ondertussen afgelopen en het stadsbestuur evalueert de situatie met de betrokken actoren.

Op maandag 2 september voerde de stad Deinze een schoolstraat in aan de schoolpoorten van Mozaïek Astene en De Kerselaar in Gottem. Een maand lang werden de Nieuwstraat in Astene en een stuk van de Ardense Jagersstraat in Gottem een half uur voor de eerste en een half uur na de laatste schoolbel autovrij gemaakt.

Het proefproject is ondertussen afgelopen, maar de stad heeft voorlopig nog niet beslist om deze verkeerssituatie definitief in te voeren. “We zijn bezig met een evaluatie van het proefproject”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Als het van de stad afhangt wordt deze maatregel definitief ingevoerd, maar er is nog overleg gepland met de betrokken scholen.”

