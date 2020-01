Praatcafé voor kankerpatiënten in Elfdorpen Anthony Statius

13 januari 2020

14u19 0 Deinze Lokaal dienstencentrum Elfdorpen in Deinze organiseert op dinsdag 14 januari een koffienamiddag voor mensen met kanker.

Op de koffienamiddagen van Elfdorpen kunnen mensen die kanker hebben of gehad hebben terecht voor een informele babbel onder lotgenoten. Iedereen die van dichtbij te maken heeft met kanker is welkom en deelnemen is gratis. Het is een ontmoetingsmoment met de nadruk op gezellig samenzijn en ontspannen met een gratis kop koffie of thee en iets lekkers.

Praatcafé Kanker is een samenwerking van Elfdorpen, de Deel-SEL Schelde-Leie en Kom op tegen Kanker. De praatnamiddag vindt plaats van 14 tot 16 uur en reserveren kan via elfdorpen@deinze.be en 09/387.82.80.