Pottenbakkerij ‘t Hoveke zet deuren open Anthony Statius

09 december 2019

14u08 24 Deinze Pottenbakker Paul Van Gompel zet de komende drie weekends de deuren open van pottenbakkerij ‘t Hoveke in Meigem.

“Iedereen is welkom tijdens onze opendeurdagen”, zegt Paul Van Gompel. “Wie een origineel, creatief geschenk of een leuke attentie zoekt, die vindt bij ons zeker een ruime keuze. In ons koffiehuis proeft men de vredige sfeer, ideaal voor een gezellige babbel.”

De deuren gaan open op vrijdag, zaterdag en zondag en dit op 13, 14 en 15, 20, 21 en 22 en 27, 28 en 29 december, telkens van 11 tot 19 uur. Op Kerstdag is het gesloten. Demonstraties zijn er telkens op zondag. Op vrijdag 20 december is er om 21 uur een optreden van Ed De Smul & Silke Catteeuw-De Smul.

Pottebakkerij ‘t Hoveke bevindt zich in Meerskant 3 in Meigem. Meer info via www.pottenbakkerij-thoveke.net.