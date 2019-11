Politiehelikopter zweeft boven Petegem-Aan-De-Leie op zoek naar inbrekersbende Cedric Matthys

14 november 2019

21u40 0 Deinze In Petegem-Aan-De-Leie merkten meerdere personen donderdagavond rond 20 uur een helikopter op. De politie was met deze helikopter op zoek naar een inbrekersbende.

De politie betrapte de inbrekers op heterdaad. Ze waren aan de slag in de Krekelstraat, maar sloegen op de vlucht toen ze de politie zagen. Daarom werd er gezocht met een helikopter. “Die was toevallig in de buurt", laat de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem weten. “Er vindt vannacht namelijk een Goliath-actie plaats. We zoeken dan samen met de federale politie naar grote inbrekersbendes. Voor deze actie werd ook een helikopter ingezet en die vorderden we op. In de helikopter is er een infraroodsensor aanwezig om de dieven gemakkelijker op te sporen.” Of de politie de inbrekers in de boeien kon slaan, is nog niet geweten.