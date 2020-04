Politie verspreidt beelden van mannen die vrouwen drogeerden in café in Deinze Wouter Spillebeen

28 april 2020

22u16 196 Deinze De politie is op zoek naar twee mannen die in september twee jonge vrouwen drogeerden met een gevaarlijke verkrachtingsdrug in café Elpee in Deinze. Een van de dames was na het opdrinken van haar drankje dagenlang ziek. In het opsporingsprogramma Faroek werd vanavond het signalement van de mannen verspreid.

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 september was er een feestje aan de gang in café Elpee op het Statieplein. “Het was een drukke avond”, weet hoofdinspecteur van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem Thomas Botterman. “Twee mannen wilden twee vrouwen een drankje aanbieden. Ze bestelden een cola, maar kregen een Bacardi-cola. De ene vrouw dronk er een klein beetje van en de andere dronk het glas helemaal leeg.”

Screenshots

De vrouw die het hele glas dronk, werd meteen ziek. Ze ging naar de toiletten, waar ze moest overgeven. De andere vrouw bleef intussen op de dansvloer, waar een van de mannen haar aanrandde. Hij stak zijn hand onder haar kleedje, betastte haar billen en probeerde haar te zoenen. “Gelukkig was ze nog helder genoeg om hem weg te duwen. Ze vluchtte naar haar vriendin bij de toiletten. De mannen verlieten daarop het café. Ze waren geen vaste klanten, niemand had hen daar al gezien”, aldus de hoofdinspecteur.

De mannen gingen 50 meter verder binnen in een ander café, waar ze nog een drankje bestelden. Daar werden ze gefilmd door bewakingscamera’s, maar enkel screenshots zijn van de beelden opgeslagen. Een van hen rolde en rookte een sigaret op het terras en rond 1.10 uur verlieten ze het tweede café. Ook daar kende niemand hen.

Sigaretten

De vrouw die die avond ziek werd, was dagen nadien nog steeds onwel. In haar urine werd benzodiazepine aangetroffen, een gevaarlijke drug. “De politie vermoedt dat de daders ook elders toesloegen, en dat ze mogelijk ook elders vrouwen verdoofd en lastiggevallen hebben. We hopen dat iemand ons meer kan vertellen over de verdachten of dat iemand enige andere informatie heeft”, zegt Botterman in Faroek.

Beide mannen zijn tussen 20 en 30 jaar oud. De eerste, die de vrouw op de dansvloer lastigviel, is normaal gebouwd en ongeveer 1,80 meter groot. Hij is blank, heeft kort bruin haar dat bovenaan in piekjes staat en aan de zijkanten opgeschoren is. Hij sprak Nederlands met een accent en is mogelijk van Poolse origine. De tweede man is kleiner en meet ongeveer 1,65 meter. Hij heeft een licht getaande huid en moedervlekken, een stoppelbaard en droeg een jas, vermoedelijk van het merk New York Yankees. Hij rookt gerolde sigaretten.

Wie meer informatie heeft over de gebeurtenissen of de daders, kan de politie contacteren op het nummer 0800/ 30. 300.