Politie geeft tips tegen inbraken op Markt in Deinze: “Iedereen moet zonder zorgen op vakantie kunnen gaan” Sam Ooghe

16 juni 2019

15u26 6 Deinze De politie van Deinze-Zulte-Lievegem zal op woensdag, de Europese dag tegen inbraak, op de Markt van Deinze staan om iedereen te helpen met inbraakpreventietips. De bedoeling is om iedereen deze zomer veilig te laten vertrekken op vakantie.

De actie ‘Een dag niet’, gericht op inbraakpreventie, werd vijf jaar geleden opgestart in België. Door het succes werd de campagne dit jaar uitgebreid naar meerdere landen in Europa. Op 19 juni, nu woensdag, staat de Europese dag tegen inbraak gepland.

In dat kader zullen de diefstalpreventieadviseurs van de politie aanwezig zijn op de Markt in Deinze om de inwoners te informeren over het beveiligen van hun woning. “Je kan er terecht voor gratis tips & tricks, of om een afspraak maken met een van onze diefstalpreventieadviseurs”, laat de politie weten. “Ze komen graag persoonlijk bij je langs. Het thema van de Europese dag is het veilig vertrekken op vakantie, en wat je kan doen om extra veiligheid rond je woning te garanderen. Zonder zorgen op vakantie vertrekken, dat wil natuurlijk iedereen. De politie kan daarbij helpen.” Zo kan iedereen afwezigheidstoezicht aanvragen. De politieploegen komen dan regelmatig een kijkje nemen bij de woonst, zowel overdag als ‘s nachts.

Wie meer tips of info wil, kan terecht op de site van de politie of komt op woensdag naar de Markt in Deinze.