Politie Deinze-Zulte-Lievegem introduceert aangifte op afspraak om wachttijden in te korten Wouter Spillebeen

27 september 2019

15u22 10 Deinze Wie in politiezone Deinze-Zulte-Lievegem een klacht wil indienen of een aangifte wil doen, kan dat vanaf nu op afspraak doen, op voorwaarde dat de melding niet dringend is. Tijdens de openingsuren kan je nog steeds zonder afspraak terecht in de commissariaten van Deinze, Zulte en Lievegem-Zomergem.

Met de mogelijkheid om aangiften te doen op afspraak, wil de politiezone komaf maken met lange wachttijden. Vanaf nu is het mogelijk om online een afspraak te maken in elk van de commissariaten en wijkcommissariaten in zone Deinze-Zulte-Lievegem. Dan krijg je meteen een overzicht van de documenten die je best meeneemt. Wie geen internet heeft, kan ook telefonisch een afspraak maken of tijdens de openingsuren naar de commissariaten van Deinze, Zulte en Lievegem-Zomergem gaan. Wie wel een afspraak heeft, krijgt dan voorrang.

De nieuwe regeling geldt alleen voor niet-dringende meldingen waarvoor de politie dus niet met spoed ter plaatse moet komen. Wie een dringende melding wil doen of verdachte handelingen wil signaleren, kan zoals steeds het noodnummer 101 bellen.