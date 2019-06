Politie betrapt snelheidsduivel met 113 per uur op Vaart Links (Nevele) 1 chauffeur op 3 rijdt te hard in Nevele Sam Ooghe

26 juni 2019

00u25 0 Deinze De politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem heeft bij verkeerscontroles de afgelopen dagen opnieuw enkele laagvliegers geflitst. De topsnelheid werd gemeten in Vaart Links in Nevele, waar een chauffeur met 113 per uur reed.

Voor de duidelijkheid: in Vaart Links mag u nog steeds niet sneller dan 70 kilometer per uur rijden. In totaal passeerden er op de baan 212 voertuigen de flitscamera van de politie. Liefst 61 onder hen werden geflitst. Dat is bijna een chauffeur op drie.

Een even slecht resultaat werd vastgesteld in de Stationsstraat in Landegem, in de bebouwde kom. Daar reden 74 van de 262 passanten te hard. Opnieuw een bestuurder op de drie, dus. De hoogst gemeten snelheid in de Stationsstraat, zo meldt de politie, was 85 kilometer per uur.