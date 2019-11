Poelstraat vanaf dinsdag drie weken afgesloten Anthony Statius

12u04 0 Deinze De Poelstraat in Deinze wordt vanaf dinsdag 12 november afgesloten voor alle verkeer. Op die dag start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de de tweede fase van de werken voor de aanleg van een verhoogd fietspad in de Gaversesteenweg. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal deze fase een drietal weken duren.

De eerste fase de werken aan het nieuwe fietspad in de Gaversesteenweg - van huisnummer 48 tot en met de kruising met de Poelstraat - is uitgevoerd. Vanaf dinsdag wordt gewerkt vanaf Gaversesteenweg 24 ter hoogte van de Poelstraat tot aan de kruising met de fietsostrade net voor het spoorwegviaduct.

Ter hoogte van de Poelstraat wordt een verkeersplateau aangelegd waardoor deze straat zal worden afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een wegomlegging voorzien via Ten Rodelaan. Alle woningen en handelszaken blijven bereikbaar en plaatselijk verkeer is toegestaan. Tijdens de duur van de werken wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd op weekdagen. De toegelaten rijrichting is van Deinze-centrum in de richting van de E17. Het verkeer komende van de Gaversesteenweg richting centrum wordt omgeleid via de Volhardingslaan. Tijdens het weekend wordt dit opgeheven en wordt de Gaversesteenweg terug opengesteld voor verkeer in beide richtingen. Fietsers kunnen te allen tijde in beide richtingen rijden.