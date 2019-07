Plensbuien houden Ketnet-fans niet tegen Anthony Statius

27 juli 2019

19u58 0 Deinze Weer of geen weer, de Ketnet Zomertour lokte zaterdagnamiddag honderden fans naar de centrumparking in de Brielstraat. Tijdens afsluiter #LikeMe gingen de hemelsluizen pas echt goed open, maar de menigte bleef staan om uit volle borst mee te zingen.

Een zee van paraplu’s en K-Ways, meer was er niet nodig om zaterdag te genieten van de optredens van Ketnet Musical, Biba & Loeba, Kaatje, Kamiel en Victor, de Ketnet Band, Campus 12 en #LikeMe. De paraplu’s ontnamen vele toeschouwers wel het uitzicht op het podium, maar daar hadden sommigen wel iets op gevonden. Vele dochters kropen op de stoere schouders van hun papa en in het geval van de vijfjarige Akseniyah uit Knesselare was een vuilnisbak ook een goede uitkijkpost. Papa Joeri Roose hield het meisje goed vast. “Die regen? Het is maar wat water, dat kan ons niet schelen”, zegt Joeri. “Wij hebben op de laatste minuut beslist om naar hier te komen en we hebben er geen spijt van. Mijn andere dochter staat aan te schuiven om foto’s te laten nemen met haar idolen en mijn zoon houdt zich bezig in de Ninjago-tent.” En Akseniyah? “Ik wacht op #LikeMe, zodat ik kan meezingen.”