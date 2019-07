Platvvorm zoekt medestanders, makkers en metgezellen Anthony Statius

22 juli 2019

10u28 0 Deinze Kunstinitiatief Platvvorm is op zoek naar sponsoring om de werking verder uit te bouwen. Voor drie verschillende jaarlijkse bedragen kan iedereen medestander, makker of metgezel worden.

Eind mei verhuisde kunstenares Katelijne De Corte haar Platvvorm naar Kalkhofstraat 26B, recht tegenover de nieuwe muziekacademie. Platvvorm is een ontmoetingsplaats voor nationale en internationale artiesten, waar kunstenaars een atelier kunnen huren tegen een lage prijs.

“Ondertussen zijn de gesetteld op de nieuwe locatie in hartje Deinze. Naast verschillende kunstenaarsateliers en een fantastische residentieruimte is het letterlijke hart van Platvvorm een gigantische centrale ruimte waar ontmoetingen en gesprek plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken, maar bovenal om het project blijvend te versterken start we met ‘steun platvvorm’. Je kan kiezen uit drie verschillende formules. Zo word je voor 25 euro per jaar medestander, voor 60 euro makker en voor 150 euro metgezel van Platvvorm. Aan elk van deze steunbetuigingen hangt een fijne compensatie vast. Zo krijgen medestanders gratis toegang tot de lezingen die er worden georganiseerd. De makkers worden ieder jaar uitgenodigd op een feestelijke receptie en de metgezellen op een diner met artistieke omkadering.”

Meer info via www.platvvorm.org.