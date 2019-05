Platvvorm verhuist donderdag met parade naar nieuwe locatie in Kalkhofstraat Anthony Statius

28 mei 2019

12u09 4 Deinze Katelijne De Corte en het team achter kunstinitiatief Platvvorm verhuizen donderdagmiddag met een grote parade van Neerleie naar het nieuwe pand in de Kalkhofstraat. Daar opent de eerste tentoonstelling Coincidences/Coïncidenties. “Iedereen is welkom om mee te vieren”, zegt Katelijne.

In oktober 2017 opende de Gentse kunstenares Katelijne De Corte een nieuw kunstinitiatief in het voormalige schoolgebouw van Leiepoort campus Sint-Vincentius in Neerleie 2. Platvvorm groeide uit tot een ontmoetingsplaats voor nationale en internationale artiesten, een plek waar kunst, filosofie en literatuur elkaar vinden en waar kunstenaars een atelier kunnen huren voor een lage prijs. Katelijne verhuisde deze maand naar de Kalkhofstraat 26B, recht tegenover de nieuwe muziekacademie en donderdag opent ze er de tentoonstelling Coincidences/Coïncidenties. Deze opening wordt ingeleid door een grote parade door de straten van Deinze-centrum.

“Er wordt een werk van Joëlle Tuerlinckx stoetsgewijs gedragen van de oude naar de nieuwe site, waar Stella Lohaus (LLS) een woordje uitleg geeft bij het werk”, zegt Katelijne. “We roepen iedereen op om mee te stappen in de stoet, van politici, kunstenaars, geïnteresseerden, denkers, kijkers, sympathisanten tot museumdirecteurs. Breng gerust vlaggen, planten, muziekinstrumenten of een koelbox mee. Iedereen is welkom vanaf 14 uur en de parade start om 16 uur. Vanaf 18 uur starten performances in Neerleie 2.”

De tentoonstelling kan nog bezocht worden tot zondag 2 juni. Meer informatie via katdecorte@gmail.com, www.platvvorm.org en de Facebookpagina ‘Platvvorm’.