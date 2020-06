Platvvorm ontwaakt uit lockdown met tentoonstelling rond voetbalcultuur: “Vers talent met als extraatje zeldzame werken van Raoul De Keyser” Anthony Statius

29 juni 2020

15u28 0 Deinze Platvvorm, het kunstenaarspand in hartje Deinze, mag na maandenlange stilte opnieuw kunstliefhebbers ontvangen. Oprichtster Katelijne De Corte en Jan De Keyser organiseren de komende drie weekends ‘DRAW 2-2', een tentoonstelling met de voetbalcultuur als rode draad. “Deze expo draait vooral rond nieuw talent en als extraatje zijn er ook een viertal werken uit de voetbalperiode van mijn vader Raoul (overleden in 2012, nvdr.) te zien”, zegt Jan De Keyser.

Katelijne De Corte is blij dat ze de deuren van Platvvorm in de Kalkhofstraat 26B opnieuw kan openen voor het publiek. Het pand waar de Gentse kunstenares een ontmoetingsplaats voor binnen- en buitenlandse artiesten creëerde bleef tijdens de lockdown op slot en een heropening was gepland in september, maar op initiatief van de Deinse kunstenaar Lieven Godderis is er deze zomer toch een tentoonstelling. Samen met Astenaar Jan De Keyser en diens zoon Emile werkte Katelijne het concept DRAW 2-2 uit, een expo met het fenomeen voetbal als rode draad.

“Lieven heeft de voorzet gegeven en Katelijne en ik hebben de spreekwoordelijke bal binnen gekopt", zegt Jan. “Waarom voetbal? De voorbije maanden hebben supporters het zonder voetbal moeten doen. Naar matchen gaan kijken zat er niet in en was zelfs geen voetbal op tv. Als fervente supporters kregen mijn zoon Emile en ik het idee om iets te doen rond het fenomeen voetbal; niet zozeer rond de sport, maar eerder rond het gebeuren er rond. Van de lijnen op het veld tot de clublogo’s en de voetbaltruitjes, je kan heel veel inspiratie putten uit de voetbalcultuur. Voetbal is één en al emotie, dat soms moeilijk te begrijpen valt. Op het eerste zicht hebben kunst en voetbal geen bal met elkaar te maken en dat maakt het net zo interessant.”

“De naam DRAW 2-2 verwijst naar een gelijkspel maar ook naar het aantal kunstenaars dat aanvankelijk zou deelnemen aan de expo”, zegt Katelijne. “Ondertussen zijn het er meer dan 4 geworden, maar de titel is gebleven. Naast werken van Aaron Daem, Bert Huyghe en Jan, zullen er ook foto’s van Karel Moortgat te zien zijn. Als speciale gast komt de Nieuw-Zeelandse ex-tenniskampioene Ilke Gers, die met een markeerwagen kunstwerken op de grond zal maken. Op de bovenverdieping stelt Lieven Godderis zijn sculpturen tentoon, maar deze staan los van het voetbalthema.”

Jan vult aan: “Om extra volk naar de expo te lokken en om Katelijne een duwtje in de rug te geven, zullen er ook vier kunstwerken van mijn vader Raoul te zien zijn. Deze werken komen uit een privéverzameling en zijn nog maar zelden aan het publiek getoond. Om in het thema te blijven zijn het werken uit zijn ‘voetbalperiode’, toen hij in de jaren 60 en 70 schilderde met zicht op het voormalige voetbalveld in Astene. Maar voor alle duidelijkheid: het draait vooral om de hedendaagse kunstenaars, de werken van mijn vader zijn een extraatje.”

DRAW 2-2 opent vrijdag vanaf 17 uur en de komende drie weekends is iedereen welkom op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. “De toegang is gratis en we nemen de nodige veiligheidsmaatregelen in het kader van het coronavirus”, zegt Katelijne. “Met de coronacrisis in het achterhoofd doe ik ook een oproep naar alle kunstenaars en organisaties. Ik zoek een antwoord op de vraag of er nog toekomst is voor een kunstenaarsinitiatief dat vertrekt vanuit gastvrijheid, ontmoeting, dialoog en frictie. Vandaag worden deze waarden immers in vraag gesteld en bedreigd. Wie ideeën heeft om rond dit thema iets te organiseren, kan nog tot eind juli voorstellen doen via katdecorte@gmail.com.”

Meer info via w ww.platvvorm.org.