Plannen om Zwarte Baan door te trekken tot Vaart Linkeroever in stroomversnelling: openbaar onderzoek start binnenkort Anthony Statius

13 juni 2019

19u02 6 Deinze De plannen om de Zwarte Baan door te trekken tot aan Vaart Linkeroever liggen volgende week opnieuw op tafel. Het stadsbestuur van Deinze wil met deze nieuwe verbinding de verkeersdruk in de Oude Brugsepoort verminderen. Milieufront Omer Wattez en Natuurpunt blijven zich tegen de plannen verzetten omdat er een stuk natuurgebied zou aangetast worden. “Zodra het openbaar onderzoek gestart is, zullen wij onze bezwaren indien”, klinkt het.

De stad Deinze zette de doortrekking van de Zwarte Baan twee jaar geleden opnieuw op de agenda en ondertussen werd een rooilijn- en innemingsplan opgemaakt door landmetersbureau Teccon. Op de komende gemeenteraad van donderdag 20 juni moeten de gemeenteraadsleden hun goedkeuring geven over de voorlopige vaststelling van dit plan en daarna kan het stadsbestuur een openbaar onderzoek organiseren.

De eerste plannen om de Zwarte Baan door te trekken tot aan Vaart linkeroever dateren al van de jaren ’80. Het Vlaams Gewest had ooit het plan om een verbinding te maken tussen de Kouter en Vaart Linkeroever. Deze rooilijn was voorzien, maar werd uiteindelijk geschrapt. Sindsdien is de Zwarte Baan een doodlopende straat. In 2006 wou men ook de Zwarte Baan doortrekken, maar dit werd toen tegengehouden door groen protest. Op 3 juni 2015 maakte het stadsbestuur duidelijk dat deze piste zeker in het nieuwe mobiliteitsplan zou worden opgenomen en toen het twee jaar geleden opnieuw ter sprake kwam op de gemeenteraad, uitten Milieufront Omer Wattez, Natuurpunt Tussen Leie en Schelde en de oppositiepartijen sp.a en GroenRood hun ongenoegen. Ondanks dit protest gaat de stad verder met het uitwerken van de plannen.

Deze ingreep zal de verkeersdruk

“Deze ingreep zal de verkeersdruk in de Oude Brugsepoort verminderen”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V). “Het verkeer komende van Tielt en Aalter dat naar Nevele moet of het verkeer dat in de omgekeerde richting stroomt, moet nu allemaal via de Oude Brugsepoort rijden. Indien wij de verbinding kunnen maken, kan het verkeer omgeleid worden via deze weg. Het gaat om een missing link van zo’n 200 meter. Het plan was om dit nog re realiseren tijdens de vorige legislatuur, maar door de fusie met Nevele heeft het dossier wat vertraging opgelopen.”

Milieufront Omer Wattez Leievallei en Natuurpunt Tussen Leie en Schelde betreuren dat de stad de plannen verder zet. “Deze baan zal de files in Deinze niet verhelpen en toch wil men daarvoor een stuk natuurgebied opofferen”, zegt Koen Houthoofd van Natuurpunt. “De Zwarte Baan en het geplande verlengstuk palen namelijk aan de Zeverenbeekvallei, een natuurlijk overstromingsgebied. Met het aanleggen van deze baan zal dit waardevol stukje natuur aangetast worden. Zodra het openbaar onderzoek opgestart is, zullen wij onze bezwaren indienen.”