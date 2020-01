Piv Huvluv stelt De Vinylvreter voor in De Rekkelinge Anthony Statius

02 januari 2020

08u47 0 Deinze VtbKultuur Deinze nodigt op vrijdag 3 en zaterdag 4 januari komiek Piv Huvluv uit in zaal De Rekkelinge. Hij stelt er zijn nieuwe zaalshow De Vinylvreter voor.

Piv Huvluv heeft vinylplaten verheven tot zijn idioom. Geen voorstelling zonder platen, geen platen zonder grap of verhaal. In zijn nieuwe show De Vinylvreter wordt de man losgelaten in zijn gigantische platencollectie. Je maakt er kennis met de soundtrack van zijn leven.

Kaarten kosten 18 euro en leden van VAB en vtbKultuurpas betalen slechts 15 euro. Je kan ze bestellen via deze link.