Piloot die neerstortte tijdens testvlucht met paramotor wordt in beperkte kring begraven Dylan Vermeulen

08 september 2020

16u14 0 Deinze Luc Canty, Luc Canty, de piloot die zondagochtend overleed na een testvlucht met zijn nieuwe paramotor , wordt begraven in intieme kring.

Ook de afscheidsplechtigheid zal in vertrouwde omgeving plaatsvinden, in zaal Westkouter in Deinze. Wie Luc nog een laatste groet wil brengen, kan dat doen in funerarium De Boever-Drijoel aan de Kouter 56 in Deinze. Dit kan tot en met donderdag 10 september dagelijks van 17 tot 18.30 uur.