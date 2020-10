Pijlestraat tijdelijk afgesloten Anthony Statius

12 oktober 2020

12u24 0 Deinze In de Deinse deelgemeente Meigem wordt de Pijlestraat tijdelijk afgesloten.

Door werken aan de waterleiding wordt de Pijlestraat in Meigem van dinsdag 13 oktober tot en met vrijdag 16 oktober afgesloten voor het verkeer. Er is een wegomlegging via de Wildonkenstraat, Berg, Pastoriestraat en omgekeerd.