Pieter Boussemaere vertelt over klimaatacties die werken Anthony Statius

21 januari 2020

09u16 0 Deinze Op uitnodiging van de Gezinsbond Deinze komt auteur Pieter Boussemaere op donderdag 23 januari in zaal De Rekkelinge vertellen over klimaatacties die werken.

Pieter Boussemaere is auteur, historicus en docent prehistorie en wereld- en klimaatgeschiedenis aan de Vives Hogeschool Brugge. In zijn nieuwste boek ‘Tien klimaatacties die werken’ heeft hij het over de essentie van de klimaatkwestie. Hij vertrekt van naakte feiten en zijn discours is vrij van ideologisch of politiek getouwtrek. Zijn boek is een praktische gids met wetenschappelijk onderbouwde oplossingen.

De voordracht begint om 20 uur. Tickets kosten 10 euro op voorhand en 12 euro aan de deur. Je kan deze bestellen via joost.vermeersch@telenet.be.