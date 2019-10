Petitie tegen particulier vuurwerk afgerond met 2.000 handtekeningen (ook al was het niet meer nodig) Anthony Statius

20 oktober 2019

09u58 3 Deinze Nancy Haerinck uit Wontergem heeft haar petitie ‘Stop Private Firework’ afgerond met meer dan tweeduizend handtekeningen. Hoewel het afsteken van particulier vuurwerk begin dit jaar al werd verboden door de Vlaamse regering, bleven Nancy en haar team ondertussen handtekeningen verzamelen.

In februari begon Nancy Haerinck met enkele vrienden een petitie om een verbod op particulier vuurwerk te bekomen. Volgens de dierenvrienden is vuurwerk voor vele dieren zoals honden, katten of paarden een ware nachtmerrie. Heel wat dieren lopen weg of breken uit en hierbij geraken sommigen ernstig gewond, soms zelfs met de dood tot gevolg.

“We zijn met onze petitie de straat op getrokken en heel veel mensen hebben ons initiatief gesteund", zegt Nancy. “Om misverstanden te voorkomen: wij houden wel van vuurwerk, maar dan liefst georganiseerd en op een plek op een aangekondigd tijdstip, zoals op de Deinse Feesten. Maar ook dan zouden we toch liever geluidsarm of geluidloos vuurwerk hebben.”

Enkele weken nadat Nancy haar petitie opstartte, kondigde de Vlaamse regering een verbod aan op particulier vuurwerk. “Missie geslaagd, maar we hebben toen besloten om onze petitie verder te zetten”, zegt Nancy. “Waarom? Om het thema verder onder de aandacht te brengen en de mensen, die het misschien nog niet wisten, duidelijk te maken dat gewoon vuurwerk afsteken niet meer mag. We hebben meer dan tweeduizend handtekeningen verzameld en we zijn nog steeds van plan om de petitie af te geven aan Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts.”

Om de petitie symbolisch af te sluiten gingen Nancy en Sarah Tytgat op bezoek bij de Deinse schepen voor Dierenwelzijn Filip Vervaeke (Open Deinze), die ook de petitie ondertekende.