Petegems Whiskeypaviljoen houdt ermee op Anthony Statius

12 september 2019

17u26 2 Deinze De organisatoren van het Petegems Whiskeypaviljoen gooien na tien jaar de kilt in de ring. “Door de populariteit van andere whisky-events zagen wij ons bezoekersaantal dalen”, zegt voorzitter Eddy Timmerman.

De voorbije tien jaar konden whiskyliefhebbers tijdens Petegem kermis terecht in het Brielpaviljoen. Maar vanaf dit jaar zullen ze elders op zoek moeten naar een goeie fles whisky, want de organisatie laat weten dat het Petegems Whiskypaviljoen voorgoed wordt opgedoekt.

“Wij hebben indertijd gekozen voor een whisky-event omdat dat heel uniek en exclusief was”, zegt voorzitter Eddy Timmerman. “Wij waren het eerste evenement in deze regio met een aanbod van meer dan 250 soorten whisky. Wij zagen jaarlijks ons bezoekersaantal stijgen en men kwam van heinde en ver naar ons kleine whisky-mekka aan de Leie. Dat wij de toegang ook steeds gratis hebben gehouden, droeg ook bij aan het succes.”

“Maar er bleek ook een keerzijde aan de medaille te zijn”, vervolgt Eddy. “Door de populariteit van whisky schieten de whisky tastings als paddenstoelen uit de grond. Voor de liefhebber is het aanbod dus steeds groter en men hoeft zich niet meer ver te verplaatsen om een groot aanbod te vinden. Sinds twee jaar zagen wij ons bezoekersaantal dan ook dalen. Het besef kwam dat wij plots niet meer zo uniek en exclusief waren en net dat streefden wij na. Daarom hebben wij dan ook besloten om ermee te stoppen. Eigenlijk hadden wij deze beslissing al genomen na de negende editie, maar we hebben toen alsnog een tiende editie laten plaatsvinden om in schoonheid met een mooi rond getal te kunnen afsluiten. We willen iedereen bedanken die over de jaren iets heeft betekend voor onze mooie evenement”, besluit Eddy.