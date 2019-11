Petegemnaar Nicolas (33) is het nieuwe gezicht van JH Brieljant: “Jongeren aansporen om zelf activiteiten te organiseren” Anthony Statius

14 november 2019

13u34 0 Deinze Nicolas Duchatelet is de nieuwe jeugdmedewerker in Jeugdhuis Brieljant in Deinze. De 33-jarige Petegemnaar neemt de fakkel over van James Boone, die aan de slag gaat als productiemedewerker in Leietheater. “Jongeren moeten hun zin kunnen doen en ik ben er om alles in goede banen te leiden”, zegt Nicolas.

De Deinse jeugd heeft sinds kort een nieuw aanspreekpunt in Jeugdhuis Brieljant. Na twee jaar verhuist James Boone naar Leietheater en hij wordt opgevolgd door Nicolas Duchatelet.

Nicolas zet zich al zijn ganse actieve carrière in voor jongeren. Hij studeerde sociaal cultureel werk aan de Artevelde Hogeschool en hij werkte de voorbije elf jaar bij de vzw Lejo, een organisatie die zich bekommert om jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. “De laatste jaren was ik er actief als vormingsmedewerker”, zegt Nicolas. “Mijn taak was om trajecten aan te bieden aan jongeren, maar ook aan teams zoals jeugddiensten. Ik heb dit altijd graag gedaan, maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Toen iemand mijn meldde dat deze job in Deinze vrijkwam, was ik onmiddellijk geïnteresseerd. Ik ben opgegroeid in Deinze en ik komt geregeld nog skateboarden aan JH Brieljant. Ik ken hier heel wat mensen en het is eigenlijk altijd een beetje mijn droom geweest om in mijn thuisstad als jeugdmedewerker aan de slag te gaan.”

Ondertussen is Nicolas zich al volop aan het inwerken in Deinze. “Mijn job is om het jeugdhuis draaiend te houden. Zo is er iedere woensdag van 12 tot 17.30 uur een instuifmoment en iedere vrijdag is er vanaf 16 uur een evenement gepland. Dit kan echt van alles zijn; zo was er vorige week vrijdag een metalavond met lokale bands en op vrijdag 15 november is er een afterschoolparty met een Fifa-toernooi. Ik stuur deze evenementen aan, maar het is de bedoeling dat de ideeën zoveel mogelijk van de vrijwilligers en de jongeren zelf komen. Iedereen kan hier iets organiseren op vrijdagavond en hiervoor is een budget van 250 euro voorzien. We willen deze DIY-avonden (DIY staat voor do it yourself) zoveel mogelijk gratis houden.”

“JH Brieljant doet het de laatste tijd zeker niet slecht, maar het blijft een uitdaging om het jeugdhuis bruisend en levend te houden”, zegt Nicolas. “Tijdens schooldagen doen we open tussen 12 en 13 uur en ik ben soms verbaasd over de massale opkomst. Ons doelpubliek zijn jongeren tussen 16 en 25 jaar en om hen naar hier te lokken moeten we kijken naar wat er leeft. In mijn jeugdjaren lokten optredens met punk en hardcore veel volk, maar nu zijn het vooral dj’s die in trek zijn. Voor mij is dat allemaal goed, zolang jongeren maar hun zin kunnen doen. Het zou mooi zijn dat binnen vijf jaar de jeugdwerking in Brieljant vanzelf draait en dat ik vanop de zijlijn kan bijsturen waar nodig.”

De komende activiteiten zijn het Fifa-toernooi op 15 november, de quiz De brieljantste mens op 22 november en op 29 november het concert van de maand met Ventus en Lion Mupenzi. JH Brieljant is ook op zoek naar jong dj-talent en zij mogen zich aanmelden via brieljant@deinze.be.

Meer info via de Facebookpagina Jeugdhuis Brieljant.