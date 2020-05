Personeel Sint-Jozef krijgt attentie voor inzet tijdens coronacrisis Anthony Statius

28 mei 2020

11u59 2 Deinze De personeelsleden van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Petegem krijgen deze week allemaal een attentie van de raad van bestuur. “We willen hen danken voor hun inzet tijdens de moeilijke coronatijden”, zegt directeur Johan Van Maldeghem.

In woonzorgcentrum Sint-Jozef worden de medewerkers beloond. Alle 116 personeelsleden krijgen de komende dagen een attentie van de raad van bestuur.

“Elke medewerker krijgt een pakket met een cadeaucheque van de stad Deinze ter waarde van 25 euro, een stoffen mondmasker die werd gemaakt door een van onze vrijwilligers en een flesje handgel”, zegt directeur Johan Van Maldeghem. “Hiermee willen we hen bedanken voor hun engagement en de verantwoordelijkheid die zij de voorbije weken opnamen en nog steeds opnemen in deze moeilijke coronatijden. Ook de zorg voor de goede en blijvende contacten tussen de bewoners en hun familie wordt bijzonder gewaardeerd. Daarnaast willen we ook de stad Deinze, maar ook alle handelaars en ondernemers die ons hebben gesteund, bedanken.”

“Ons woonzorgcentrum bleef helaas niet gevrijwaard van het coronavirus”, vervolgt de directeur. “In totaal werden 16 bewoners positief getest op Covid-19, waarvan er 14 in onze corona-afdeling in de cafetaria werden opgenomen. Twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Er werden ook vier personeelsleden positief getest. Onze corona-afdeling is momenteel leeg, maar blijft behouden, alsook onze babbelboxen. Sinds maandag mogen bewoners ook bezoek krijgen van één familielid. Dit bezoek gebeurt aan tafels met plexiglas tussen de bewoner en de bezoeker. We blijven waakzaam en proberen de veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk te respecteren.”