Pelletkachel veroorzaakt brandje in Dentergemstraat Cedric Matthys

21 december 2019

20u30 1 Deinze In de Dentergemstraat in Deinze is zaterdag rond 15.00 uur brand uitgebroken. Door een defect vatte de afvoerbuis van een pelletkachel vuur.

“De bewoners merkten vrijdagavond al dat er iets mis was met hun kachel”, klinkt het bij de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. “Ze sloten de stroom af, maar blijkbaar is er toch iets beginnen te smeulen. De brandweer bluste de brand. De schade is beperkt.”