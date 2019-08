Peetn (48) kookt al 25 jaar op rij op KSA-kamp: “Mijn specialiteit? Vers stoofvlees met frietjes of gebruineerde patatten” Anthony Statius

12 augustus 2019

18u16 0 Deinze Bij de jeugdbeweging zit je voor het leven. In het geval van Machelenaar Peter Vermaercke (48) mag je dit gerust letterlijk nemen. ‘Peetn’ gaat al 42 jaar mee op kamp met KSA Petegem; eerst als lid, dan als leider en ondertussen al 25 jaar op rij als kok. “Zolang ik het graag doe, ga ik mee op kamp”, zegt Peetn.

Deze zomer werd jeugdbeweging KSA Petegem even omgedoopt tot KSA Peetngem. Hiermee zetten de blauwhemden van de Deinse deelgemeente Petegem-aan-de-Leie hun trouwe kok Peter Vermaercke in de bloemetjes. Zaterdagmiddag keerden Peetn terug van een zomerkamp in het Nederlandse Bladel, maar uitrusten zat er niet in, want in het KSA-lokaal achter sportcomplex Palaestra wachtten zo’n honderd leiders, oud-leiders en leden hem op voor een verrassingsfeestje.

“Ik wist dat ze iets hadden gepland, maar dat had ik niet verwacht”, zegt Peetn. “Ik heb een gloednieuw KSA-hemd gekregen, met op de rug 25 logo’s genaaid, een voor elk zomerkamp dat ik ben mee geweest als kok. Ik zit al bijna mijn ganse leven in de KSA van Petegem en ik heb sinds mijn zesde misschien nog maar een kamp gemist. Nadat ik te oud was om leiding te geven, ben ik ieder jaar blijven meegaan als kok.”

“Thuis kook ik zo goed als nooit”, lacht Peetn. “Tijl Meheus heeft me indertijd leren koken voor grote groepen op kamp. Ik maak vaak dezelfde klassiekers zoals vol-au-vent met puree en perziken, spaghetti, fishsticks met spinazie en balletjes in tomatensaus. Mijn specialiteit is stoofvlees met frieten of, wanneer er geen grote frietketel beschikbaar is, met gebruineerde patatten. Samen met het keukenteam probeer ik zoveel mogelijk vers te maken. Daar kruipt meer tijd in, maar het is wel budgetvriendelijker en gezonder. Wanneer we voor een grote groep van 130 man stoofvlees maken, dan schillen we de aardappelen de avond voordien, anders halen we het niet. Koken op kamp betekent om 8 uur opstaan om naar de bakker te rijden achter brood. Om 8.30 uur moeten de kindjes hun boterham met chocomelk hebben. Om 12.30 uur staat het warm eten op tafel en ‘s avonds om 18.30 uur is er nog brood met beleg. Voor de leiding maken we ook nog een extra maaltijd zoals pizza of plukbrood. Als er tijd over is, gaan we in de namiddag een ijsje eten of even op terras zitten, maar meestal moet er doorgewerkt worden, want de afwas gebeurt niet vanzelf.”

“Waarom ik blijf meegaan als kok? Dat vragen mijn leeftijdsgenoten mij ook vaak. Het antwoord is simpel: ik doe dit echt graag. Het koken zelf maar ook de sfeer van het kamp en de ambiance van de kindjes, ik zou dit niet kunnen missen. Ieder jaar werk ik met een ander team samen en ieder kamp is uniek, dus ik geraak dit nooit beu. Ik heb de voorbije jaren al gans België gezien, van de Westhoek tot de Ardennen en meestal rijd ik met de fiets tot aan de kampplaats. Terugkeren doe ik wel met de auto, want na tien dagen koken ben ik meestal uitgeput. Ik denk nog lang niet aan stoppen. Zolang ik het graag doe en zolang ze mij vragen, trek ik mijn keukenschort aan”, besluit Peetn.

Ook jeugdschepen en oud-leider van KSA Petegem Rutger De Reu mocht al meermaals proeven van de kookkunsten van Peetn: “Ieder jaar staan er traditionele kampgerechten zoals WAP (Worst, appelmoes en patatten) en spaghetti op het menu, maar Peter maakt er ook een zaak van om Vlaams stoofvlees te serveren, tot grote tevredenheid van de leden. Tijdens die 25 jaar heeft Peetn zowat de helft van de Petegemse jeugd op een smaakvolle manier verwend. Hij werd daardoor ook de peetvader van KSA Petegem, die verschillende generaties van leiders en leden met elkaar verbindt.”