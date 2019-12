Patrick’s Keuken behaalt smiley-label: “Een mooie beloning voor ons harde werk”

Anthony Statius

26 december 2019

11u19 0 Deinze Patrick Le Roy (58) heeft met zijn traiteurzaak Patrick’s Keuken het smiley-label van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) behaald. Een mooie erkenning voor de hobbykok, die iedere dag soepen en menu’s bereidt vanuit zijn klein keukentje in de Krekelstraat.

In 2017 begon havenarbeider Patrick Le Roy een eigen traiteurzaak in bijberoep. Vanuit zijn keukentje in de Krekelstraat bereidt hij elke dag liters verse soep, maar ook feestschotels, belegde broodjes en barbecueschotels voor bedrijven en particuliere. Het harde werk van de hobbykok wordt nu beloond, want in Patrick’s Keuken prijkt sinds kort een smiley-label, het kwaliteitslabel van het FAVV.

“Het bewijs dat al mijn gerechten met veel zorg klaargemaakt worden”, zegt Patrick. “Ieder afgehaald of geleverd product is voorzien van een label met alle ingrediënten en de houdbaarheidsdatum. Dit smiley-label is een mooie erkenning voor het harde werk dat ik elke dag samen met mijn vrouw en kinderen lever. Mijn zoon Tibo (18) helpt mij in de keuken en samen zijn we bezig met het uitbreiden van Patrick’s Keuken. We leveren ondertussen soep aan de politie van Deinze en enkele broodjeszaken zoals de Croissy, maar we zijn nog op zoek naar bedrijven uit de buurt die op onze diensten een beroep willen doen.”

Voor meer informatie surf naar www.patrickskeuken.com of de Facebookgroep ‘Patricks Keuken’.