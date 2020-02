Patiëntjes rijden met Tesla door ziekenhuisgangen Tesla Gent-Latem schenkt elektrisch wagentje aan Sint-Vincentiusziekenhuis Anthony Statius

18 februari 2020

13u13 0 Deinze In de gangen van de kinderafdeling van het ziekenhuis van Deinze rijdt sinds kort een knalrode Tesla rond. Het elektrisch wagentje werd door Tesla Gent-Latem geschonken aan het ziekenhuis om de jonge patiënten te entertainen tijdens hun opname. Vandaag mochten Elise en Esther het autootje al eens uittesten.

Het AZ Sint-Vincentius Deinze heeft sinds kort een nieuwe blikvanger op de afdeling pediatrie. De jonge patiënten kunnen voortaan naar hun consultatie of onderzoek ‘rijden’, dit achter het stuur van een mini-Tesla.

De vierjarige Esther Simone uit Vosselare geeft al een demonstratie van haar rijkunsten, op de voet gevolgd door mama Stefania, papa Andrea en een verpleegster, want haar infuus moet ook mee. “Esther werd deze ochtend geopereerd, haar amandelen moesten eruit", zegt Stefania. “Ze mag vanavond al naar huis en ondertussen kan ze haar zinnen even verzetten met de auto, een leuk extraatje.” Ook Elise Coene (4) toont zich al een volleerd automobilist en ze kan er maar niet genoeg van krijgen. “Ik vind vooral het kleur mooi, zo’n auto wil ik ook”, zegt ze.

“Het autootje zal ingezet worden als vervoersmiddel of als beloning na een minder leuke ervaring, zoals een bloedafname”, zegt hoofdverpleegkundige Natalie Froyman. “Het is een perfect afleidingsmanoeuvre. De auto trekt de aandacht van de kinderen, waardoor ze minder stress ervaren tijdens hun opname of bezoek op onze afdeling. Ook voor de ouders is het geruststellend om hun kind voortaan lachend naar een onderzoek te zien vertrekken. We zijn Tesla zeer dankbaar voor de schenking, want het past helemaal in het kader van ons imago als kindvriendelijk ziekenhuis.”