Pasar organiseert Koudevoetentocht in Landegem Anthony Statius

05 november 2019

16u45 0 Deinze Nu de dagen korter en de nachten langer worden organiseert Pasar Deinze op zaterdag 16 november een Koudevoetentocht. Dit jaar gaan de deelnemers op pad in Landegem.

Langs de kronkelende oever van de Oude Kale wandelen de deelnemers van de Koudevoetentocht langs vele rustige en pittoreske wegeltjes. Onderweg zijn een aantal rustplaatsen voorzien en daar kan iedereen genieten van een aangepast drankje of hapje.

De avondlijke sneukeltocht is ongeveer 8,5 kilometer lang en er wordt gestart in groepjes om 19 uur, 19.30 uur, 20 uur uur en 20.30 uur aan het ontmoetingscentrum Ter Kale in de Brouwerijstraat 4 te Landegem. Aan de deelnemers wordt gevraagd een zaklamp mee te brengen en om aangepaste kledij en schoenen te dragen.

Deelnemen kost 10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. Inschrijven kan tot dinsdag 12 november bij Patrick Steyaert via 09/387.01.51 of Roland Vandervennet via 09/386.75.17.