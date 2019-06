Pasar fietst in het spoor van Cyriel Buysse Anthony Statius

13 juni 2019

10u47 0 Deinze Pasar Deinze organiseert op zondag 16 juni een fietstocht van ongeveer 50 kilometer door het land van Buysse.

De start is gepland om 13 uur maar vooraleer te vertrekken kunnen de deelnemers genieten van koffie en gebak. Onderweg zijn er verschillende stops voorzien waar een hapje en een drankje worden aangeboden. De tocht brengt de fietsers langs Poesele, Hansbeke, het kasteeldorp Merendree naar Landegem en Vosselare. Centraal in het gebeuren staat de figuur van Cyriel Buysse, bekend van onder meer ‘Het gezin van Paemel’. De aankomst wordt verwacht rond 18 uur. Afgesloten wordt met een feestelijke barbecue aan en in het Brielpviljoen op de Brielmeersen in de Lucien Matthyslaan.

Deze fietstocht kadert in de campagne ‘Pak je tijd-plekjes’ van Pasar. Deelnemen, barbecue, hapjes en drankjes onderweg alsook koffie en taart 23 euro voor leden en 28 euro voor niet-leden. Vooraf inschrijven kan via Patrick Steyaert 09/387.01.51, Luc Claus 09/386.06.22. en de andere bestuursleden.