Pasar Deinze trekt met jeep-trein door fusiestad Anthony Statius

21 januari 2020

08u59 0 Deinze Pasar Deinze organiseert trekt in maart met een jeep-trein doorheen de zeventien deelgemeenten van de fusiestad. Op 14 maart zijn de 52 plaatsen uitverkocht, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 21 maart.

De tocht met de jeep-trein start om 8.30 uur met een ontbijt in restaurant De Sterre in Bachte-Maria-Leerne. Om 9 uur start de rondrit in de Ooidonkdreef richting kasteel Ooidonk. De jeep-trein neemt de passagiers mee naar alle mooiste hoekjes en plekjes van de stad en er valt op heel wat plaatsen iets te sneukelen. De tocht eindigt rond 17.45 uur aan restaurant De Sterre, waar de deelnemers hun toeristische tocht afsluiten met een maaltijd.

Kaarten kosten 58 euro voor leden van Pasar en 62 euro voor niet-leden. Inschrijven kan bij John De Vlieger bij John De Vlieger: 09/386.45.98.