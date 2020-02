Participatiemoment dorpskern Nevele uitgesteld Anthony Statius

12 februari 2020

13u04 1 Deinze Het participatiemoment over de dorpskernvernieuwing van Nevele op dinsdag 18 februari gaat niet door. Het wordt uitgesteld naar een latere datum.

Het stadsbestuur van Deinze maakt samen met het ontwerpbureau PTArchitecten een conceptstudie voor de dorpskernvernieuwing van Nevele op. Met de studie wil men een coherente ruimtelijke visie opbouwen voor de toekomstige publieke projecten in de dorpskern.

Het eerder aangekondigde tweede participatiemoment op dinsdag 18 februari, dat zou plaatsvinden in het Parochiaal Centrum in de Camille Van der Cruyssenstraat 1 in Nevele, wordt uitgesteld naar een later te bepalen datum. Volgens de stad zijn er immers bijkomende voorbereidingen nodig om de eerste analyses en uitgetekende visie voor te stellen.