Parochie in Deinze start met boodschappendienst Anthony Statius

17 maart 2020

12u39 16 Deinze In volle coronacrisis starten de vrijwilligers van Parochie in Deinze met een boodschappendienst. Oudere mensen of mensen die zwakker zijn door ziekte kunnen hier op beroep doen.

“Het coronavirus zorgt ervoor dat we beter het contact met anderen vermijden”, klinkt het bij Parochie in Deinze. “Dit betekent dat we het best zoveel als mogelijk thuis blijven. Maar er moeten ook boodschappen gedaan worden en hier willen we vanuit de parochie een handje bij helpen. We willen extra zorg dragen voor de meest kwetsbare mensen onder ons. Er is reeds veel solidariteit, door familie, vrienden of buren. Dat is goed nieuws in deze onzekere dagen, maar het is niet bij iedereen zo evident. Daarom roepen we op om beroep te doen op onze parochiale boodschappendienst. Enkele vriendelijke mensen zijn bereid om in uw plaats naar de winkel of naar de apotheek te gaan.”

Een eenvoudig telefoontje naar de parochieassistente Katrien (0473/215.518) is voldoende.