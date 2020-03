Parochie Deinze trakteert vrijwilligers op etentje Anthony Statius

09 maart 2020

13u34 0 Deinze De parochie van Deinze heeft op z aterdag 7 maart haar vrijwilligers bedankt voor hun inzet. 270 mensen kwamen samen in het VTI voor een eetfestijn.

“Er zijn in de parochie in Deinze zo’n 400-tal mensen actief als vrijwilliger”, zegt Ellen Van de Velde. “De parochieploeg wil deze mensen tweejaarlijks uitgebreid bedanken met een mooi gevuld avondprogramma. Op het menu stonden een bedankingsviering in de Sint-Pauluskerk, gevolgd door buffet van tapas en de Chris&Chris-show als afsluiter.”