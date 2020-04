Parochie Deinze deelt digitale palmtakjes uit Anthony Statius

06 april 2020

11u24 0 Deinze Gezegende palmtakjes verspreiden is in deze coronatijden geen goed idee, maar daar heeft de parochieploeg van Deinze iets op gevonden. “We delen digitale palmtakjes uit, met aan de ene kant een gedrukte palmtak en een zegen en aan de andere kant een gebed”, zegt parochieassistente Katrien Demarey.

Op Palmzondag, de eerste dag van de Goede Week, herdenkt de christelijke gemeenschap de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen wuifden hem toe met palmtakken en hier werd de palm vervangen door groene buxustwijgjes. Die worden gezegend door de priester en verspreid, maar door de coronacrisis kan dit niet doorgaan.

“In Deinze lossen we dit op met digitale palmtakjes”, zegt Katrien Demarey. “Dit is een initiatief van de Abdij van Dendermonde. Aan de ene kant staat een gedrukt palmtakje en een zegen, op de ommezijde een gebed voor steun in moeilijke dagen. Dit palmtakje kan men ook zelf afdrukken via de website www.parochieindeinze.be of via de Facebookpagina https://www.facebook.com/parochieindeinze/. Ze zijn ook te bekomen via het parochiaal secretariaat op 0460/96.85.66.”