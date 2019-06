Parkeren met SMS of app kan binnenkort ook in Deinze Anthony Statius

25 juni 2019

18u23 2 Deinze Mobiel of digitaal parkeren zal binnenkort ook in Deinze kunnen. Raadslid Matthias Neirynck (N-VA) stelde de vraag op de laatste gemeenteraad en schepen Bart Van Thuyne (CD&V) laat weten dat betalen met SMS of app in de nieuwe concessie met het parkeerbedrijf vervat zal worden.

Op de gemeenteraad van 20 juni stelde raadslid Matthias Neirynck (N-VA) voor om mobiel parkeren in te voeren. “Mobiel of digitaal parkeren wil zeggen dat je via een SMS of via een app mobiel kan betalen voor je parkeerticket”, zegt Neirynck. “Ik stel vast dat men in Deinze nog steeds een ticket moet leggen als men in een betalende zone wil parkeren. Dit kost tijd en de betaalautomaten zijn ook vaak buiten dienst. Men kan dit probleem verhelpen door ook digitaal parkeren aan te bieden. Als men via de mobiele dienst 4411 werkt kunnen automobilisten die een abonnement hebben bij Proximus, Scarlet of Orange hun parkeersessie met een SMS starten en stoppen en betalen via hun maandelijkse gsm-factuur. Automobilisten die bij een andere provider klant zijn kunnen via de app 4411 werken. Het is vrij eenvoudig te implementeren en het is binnen het idee van Smart City onontbeerlijk voor een stad als Deinze.”

Schepen Bart Van Thuyne (CD&V) laat weten dat dit systeem er komt. “Het is zo dat er een nieuwe concessie betalend parkeren wordt uitgeschreven dit jaar. Het systeem mobiel parkeren zal hierin vervat worden.”