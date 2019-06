Papa’s leren vlechtjes maken: deze heren kregen vandaag het ultieme Vaderdagcadeau Anthony Statius

09 juni 2019

12u37 6 Deinze Een workshop hairstyling voor papa’s en dochters? Op Vaderdag is het een waardig alternatief geworden voor een fietstochtje met het ganse gezin. Bij Crealief in Deinze mochten een tiental papa’s zich zondagochtend even uitleven met een vissengraatvlecht of een strakke dot.

Er heerst opperste concentratie in de schuur van Crealief in Deinze. Lieselot Denys geeft er al enkele jaren op Vaderdag een workshop hairstyling voor papa’s en dochters en het concept is nog lang niet gedateerd. Voor sommige papa’s was dit uitje met dochterlief een totale verrassing, in het geniep gepland door de mama, maar anderen schreven zich bewust zelf in. Zo ook Steffen Lahaye, die zich duidelijk amuseert met zijn dochter Oona (5). “Iedere ochtend is het bij ons thuis een klein drama wanneer de kinderen zich moeten klaarmaken voor school”, lacht Steffen. “Om de taken wat beter te verdelen, vond ik het wel een goed idee om deze cursus te volgen. Het is de allereerste keer dat ik mij aan een vlecht waag, maar het valt al bij al goed mee.” Ook Oona is duidelijk tevreden met het resultaat. “Papa doet dat niet slecht, hij maakt al betere vlechtjes dan mama”, zegt het meisje. Het duo neemt snel nog een selfie om naar het thuisfront te sturen, alvorens Steffen zich aan de dot waagt.

Bij Bart Claeys verloopt het leggen van een vlecht bij zijn dochtertje Olivia (3) iets moeizamer. “De staart ging goed, maar zo’n vlecht is moeilijker dan verwacht. Ik heb mijn eerste vlecht eruit gehaald en ik ben opnieuw begonnen. Ik durf ook niet te hard trekken, want ik wil Olivia geen pijn doen. Gelukkig heeft Olivia geduld met haar papa en blijft ze mooi stilzitten. Als ik zie hoe snel mijn vriendin dit doet, kan ik daar alleen maar bewondering voor hebben. Maar het is heel tof om dit samen met haar te kunnen doen. Mijn vriendin had mij getagd op Facebook en zo heb ik deze workshop gewonnen, een leuker cadeau kon ik mij niet indenken.”

Wie zich ook eens wil wagen aan deze workshop kan zich inschrijven voor de sessies op 10 augustus, 28 september en 26 oktober, telkens van 10 tot 12 uur. Meer info via www.crealief.be.