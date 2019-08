Paaltjes en vangrails aan Vaart Rechteroever voor de zoveelste keer vernield Anthony Statius

26 augustus 2019

12u41 5 Deinze De signalisatiepaaltjes en de vangrails aan Vaart Rechteroever ter hoogte van Declercq Stortbeton werden vorige week voor de zoveelste keer kapotgereden. Volgens Patrick Lataire van Declercq Stortbeton staat de teller ondertussen al op vijfendertig. “Ik ben het beu om scherven op te vegen na de zoveelste aanrijding. Het zwaar vervoer komende van Gent wordt via de Filliers omgeleid, maar door de asverschuivingen is het hier veel te smal. Hopelijk gebeuren er geen dodelijke ongevallen”, zegt Patrick.

Aan Vaart Rechteroever, ter hoogte van Declercq Stortbeton op het stuk tussen de Vaartlaan en de Filliersdreef, werd een tijdje geleden een nieuwe loskade aangelegd. Hiervoor werden ook twee asverschuivingen in de rijweg aangebracht en dit brengt wat problemen met zich mee.

“De rijweg en het fietspad langs de vaart worden gescheiden door houten vangrails en in het midden van de weg staan nog eens stalen vangrails en gele signalisatiepaaltjes”, zegt Patrick Lataire van Declercq Stortbeton. “De passage voor vrachtwagens in beide richtingen is dus zeer smal en door de asverschuiving is het moeilijk om te manoeuvreren, zeker voor uitzonderlijk vervoer. Het zwaar verkeer op de Leernsesteenweg (N466) komende van Gent wordt via de Filliersdreef naar Vaart Rechteroever omgeleid en het gebeurt dikwijls dat er een vrachtwagen tegen één van de paaltjes of vangrails knalt. Vorige week maandag was het opnieuw prijs en volgens onze tellingen zitten we al aan de 35ste aanrijding. Wanneer een vrachtwagen op een van de gele paaltjes knalt, dan liggen de rijweg en het fietspad vol scherven. We zijn het beu om dit telkens weer te moeten opvegen. Een eenvoudige oplossing zou zijn om de vangrails in het midden van de rijweg te vervangen door een dubbele, witte lijn. Zo is er meer manoeuvreerruimte voor uitzonderlijk vervoer. Ik heb dit probleem al bij alle politieke partijen van Deinze aangekaart, maar helaas zonder gevolg.”

“Ik passeer daar geregeld met de fiets en dat is inderdaad een een gevaarlijk punt”, zegt schepen van Openbare Werken (CD&V). “Het probleem van de vernielingen was mij nog niet bekend, maar als dit al zo vaak is voorgevallen, dan moeten we dringend zoeken naar een oplossing.”