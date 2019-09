Overwegen Karmstraat en Tonnestraat sluiten maandag definitief Anthony Statius

20 september 2019

09u20 6 Deinze De spooroverwegen in de Karmstraat en de Tonnestraat sluiten definitief vanaf maandag 23 september. Er wordt een omleiding voorzien. Alle andere spooroverwegen blijven voorlopig open.

Spoorwegnetbeheerder Infrabel wil zoveel mogelijk overwegen sluiten om het aantal ongevallen te doen dalen. Op grondgebied Deinze werd beslist om de overwegen in de Karmstraat in Astene en de Tonnestraat in Petegem-aan-de-Leie te sluiten.

Momenteel wordt op beide locaties een fietstunnel aangelegd en tot op vandaag konden de overwegen nog gebruikt worden. Maar op maandag 23 september gaan de overwegen definitief dicht voor alle verkeer. Dit betekent dat er vanaf die datum een verbod geldt voor alle verkeer, ook fietsers en voetgangers, om de overwegen nog te gebruiken. De aannemer zal de overwegen afsluiten en opbreken, de slagbomen, de lichten en het belsignaal verwijderen.

Voor de overweg in de Karmstraat wordt een omleiding voorzien via de Emiel Clauslaan, Pontstraat en Beekstraat. Voor gebruikers van de fietssnelweg is er een bijkomende wegomlegging via de Pontstraat, Beekstraat en Karmstraat. Voor de overweg in de Tonnestraat loopt de omleiding via de Kortrijksesteenweg, Molenstraat en Sint-Hubertstraat. Voor gebruikers van de fietssnelweg is er een bijkomende wegomlegging via de Sint-Hubertstraat. Na de afwerking van de tunnels, die voorzien is eind november, wordt de omleiding voor fietsers opgeheven.