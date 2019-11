Overweg Pontstraat twee dagen afgesloten Anthony Statius

05 november 2019

17u18 0 Deinze De overweg in de Pontstraat in deelgemeente Astene wordt afgesloten van dinsdag 12 tot donderdag 14 november.

Wegens werken aan het spoor zal de overweg in de Pontstraat in Astene volgende week enkele dagen afgesloten zijn voor alle verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Winkelstraat, de overweg aan de Nazarethsesteenweg en de Vrouwenstraat en omgekeerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werken vertraging oplopen.